Скандальному ексначальнику Одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід
Джерело:Офіс генпрокурора
Колишньому очільнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову обрали запобіжний захід. Так, експосадовця відправили під варту з можливістю внесення застави.
Нагадаємо, що Борисова повторно затримали 28 травня на виході з СІЗО. Ексначальник ТЦК планував втекти за кордон після внесення застави, однак його затримали працівники ДБР.
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Борисову обрали запобіжний захід
Як повідомили в Офісі генпрокурора, колишньому одеському військкому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави. Щоправда, тепер розмір застави у десятки разів більший. Якщо раніше за Борисова внесли 12 мільйонів гривень застави, то тепер суд встановив заставу у розмірі 140 мільйонів гривень.
Розглянувши клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у виді застави в розмірі 140 мільйонів гривень,
– повідомили в Офісі генпрокурора.
Так, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Борисова підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Так, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
Що відомо про справу Борисова
- Про багатомільйонні статки Борисова стало відомо у квітні минулого року. Так, нардеп Ігор Мосейчук написав у мережі, що у Борисова є вілла в Іспанії за 3 мільйони 950 тисяч євро, яка записана на тещу та офіс за 2 мільйони євро, записаний на дружину. Окрім того, нардеп також звинувачував начальника ТЦК у корупції.
- 22 липня 2023 року Борисову повідомили про підозру в незаконному збагаченні. Слідчі ДБР викрили начальника Одеського ТЦК у незаконному збагаченні на сотні мільйонів гривень та умисному ухиленні від несення служби. Однак затримати підозрюваного не вдалося, адже він втік.
- Затримати Борисова вдалося за кілька днів – 24 липня. Так, тоді вже ексначальника ТЦК помітили в Києві й відразу затримали. Вже наступного дня Борисову обрали запобіжний захід і відправили під варту з можливістю внесення застави у розмірі 150 мільйонів гривень.
- Суд постійно продовжував запобіжний захід і зменшував розмір застави. Відтак у травні 2024 року за скандального військкома внесли заставу у розмірі 12 мільйонів гривень й він вийшов з СІЗО.
- Однак Борисова відразу затримали. Так, працівники ДБР дізналися, що Борисов планував виїхати за кордон і переховуватися від слідства. Окрім того, колишньому очільнику Одеського ТЦК повідомили про ще одну підозру – легалізація (відмивання) майна, здобутого незаконним шляхом.