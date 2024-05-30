Скандальному ексначальнику Одеського ТЦК Борисову обрали запобіжний захід

Колишньому очільнику Одеського ТЦК та СП Євгену Борисову обрали запобіжний захід. Так, експосадовця відправили під варту з можливістю внесення застави.

Нагадаємо, що Борисова повторно затримали 28 травня на виході з СІЗО. Ексначальник ТЦК планував втекти за кордон після внесення застави, однак його затримали працівники ДБР.

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Борисову обрали запобіжний захід

Як повідомили в Офісі генпрокурора, колишньому одеському військкому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці з альтернативою внесення застави. Щоправда, тепер розмір застави у десятки разів більший. Якщо раніше за Борисова внесли 12 мільйонів гривень застави, то тепер суд встановив заставу у розмірі 140 мільйонів гривень.

Розглянувши клопотання прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, суд обрав колишньому начальнику Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою у виді застави в розмірі 140 мільйонів гривень,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Так, колишнього начальника Одеського ТЦК та СП Борисова підозрюють у легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом. Так, зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Що відомо про справу Борисова