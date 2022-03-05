"Бориспіль" після вторгнення Росії нагадує декорацію із фільму про Чорнобиль: сумне відео
Джерело:МВС України
Через війну, яку розпочала Росія, аеропорт "Бориспіль" абсолютно порожній. Вдруге за 2 роки, адже вперше йоого спустошив карнтин. Однак цього разу все нагабагато сумніше.
В аеропорті залишилися речі, які люди не встигли забрати з собою. На самому летовищі – порожні літаки.
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Таким Міжнародний аеропорт "Бориспіль" не був ще ніколи. Навіть ковід "полишив" його охайним – пустим, але охайним. Російська проказа не дала часу навіть на збір речей. Тисячі зруйнованих планів, зруйнованих доль,
– йдеться в описі до відео
Однак ми неодмінно повернемося до мирного життя. Аеропорт відновить свою роботу.
Як виглядає "Бориспіль" після вторгнення російських загарбників: сумне відео
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