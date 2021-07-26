Без пояснень та попереджень: у "Борисполі" скасували рейс Ryanair до Риму

Майже 200 українців, які купили квитки на літак до столиці Італії, не можуть цього зробити. Їх рейс раптово скасували, а причин такого рішення ніхто не називає.

У міжнародному аеропорті "Бориспіль" пояснюють, що відповідати за перевізника вони не можуть. А інформацією про те, як бути пасажирам, та коли вони зможуть здійснити подорож до Риму, треба шукати у представників лоукосту.

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Втім, зробити це дуже складно, оскільки в Україні немає представника Ryanair.

Люди розгублені



Жодної згадки про скасований рейс Ryanair на табло "Борисполя" немає / Скриншот з сайту міжнародного аеропорту "Бориспіль"

Згідно з офіційними даними, лайнер Boeing 737-800 зі 189 місцями для пасажирів мав вилетіти до Риму о 13:50.

Втім, спочатку на табло "Борисполя" з'явилася інформація про скасування рейсу, а згодом згадку про нього взагалі прибрали.

За попередніми даними, пасажирів про скасування Ryanair не попередила. Тому власники квитків дещо розгублені, оскільки не розуміють, коли саме їм вдасться полетіти до Італії.



Рейс Ryanair з Києва до Риму скасували / скриншот сайту FlightStats

У Ryanair ситуацію зі скасуванням польоту до Риму наразі ніяк не прокоментували. Сайт 24 каналу надіслав запит до служби підтримки авіакомпанії, однак жодної інформації про цей інцидент наразі не надали.