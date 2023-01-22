Борису Джонсону підшукали нову шапку на вокзалі Києва і провели на Boris Express

На День Соборності Україну відвідав колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. На завершення свого візиту політик відвідав екскурсію головним залізничним вокзалом Києва.

З огляду на любов колишнього британського прем'єра та великого друга Україні, у Залізній крамниці для політика підібрали нову шапку. Хоч і та, в якій політик приїхав до України – неймовірна.

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Як залізничники проводили Джонсона

Українські залізничники провели Борису Джонсону екскурсію головним залізничним вокзалом Києва. Також британський політик завітав до Залізної крамниці, де йому допомогли підібрати нову шапку.

Після спільної фотосесії Бориса Джонсона провели на Boris Express – потяг, яким британський експрем'єр вирушив з України. Так завершився візит політика до Києва.

Boris Express для Бориса Джонсона / Фото Укрзалізниці

В Укрзалізниці додали, що з нетерпінням чекають на новий, п'ятий візит Джонсона до України.

Джонсон пообіцяв Зеленському статус почесного громадянина Лондона

У межах візиту Джонсона, британський політик та президент Володимир Зеленський провели зустріч зі студентами Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У ході розмови Володимир Зеленський жартома поцікавився, як так трапилося, що Борис Джонсон є почесним громадянином Києва, а він – ні. У відповідь на це Борис Джонсон пообіцяв організувати для українського президента статус почесного громадянина Лондона, як тільки той приїде у Велику Британію.

Також президент звернув увагу й на те, що Бориса Джонсона в Укрзалізниці є свій потяг Boris Express. Британський експрем'єр не розгубився і так само пообіцяв Зеленському безкоштовний проїзд на британському громадському транспорті. Ця частина бесіди відбувалася між політиками у жартівливій формі.