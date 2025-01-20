Україна втратила 24 мільйони гривень: ексзаступник Міністра соцполітики отримав підозру

Під час повномасштабного вторгнення ексзаступник очільника Мінсоцполітики уклав угоду, яка завдала збитки державному бюджету на десятки мільйонів. Крім того, встановлено, що посадовець діяв усупереч законодавству.

СБУ повідомила про підозру ексзаступнику міністра соцполітики, передає 24 Канал.

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Що відомо про справу

Слідство з'ясувало, що посадовець уклав із комерційним підприємством несанкціоновану угоду про закупівлю ком’ютерів для центрального апарату міністерства. Ця угода була незаконною, адже не відповідала цілям і завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала відбуватися закупівля комп'ютерної техніки, а також не була погоджена з Мінцифри.

Загалом дії службовця завдали держбюджету збитків на 24 мільйони гривень.

Колишньому заступнику міністра інкримінують службову недбалість. Йому загрожує від 2 до 5 років в'язниці із забороною займати окремі посади.

Довідка: В СБУ не називають ім'я підозрюваного, але, за даними ЗМІ, йдеться про Бориса Лебедцова.

До слова, Вадиму Новинському, екснардепу від забороненої ОПЗЖ, повідомили про підозру у державній зраді і порушенні рівноправності громадян.