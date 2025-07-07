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24 Канал Новини України У Дніпрі пооперували боривітра Шрайка, що зіткнувся з ворожим дроном
7 липня, 17:07
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У Дніпрі пооперували боривітра Шрайка, що зіткнувся з ворожим дроном

Сергій Попович
Основні тези
  • У Дніпрі ветеринари прооперували боривітра на ім’я Шрайк, який отримав поранення після зіткнення з російським дроном.
  • Військові передали пораненого птаха волонтерам, які почали лікування складного перелому правого плеча.
  • Шрайк атакував ворожий безпілотник, захищаючи свою територію, але метал дрона виявився міцнішим.

У Дніпрі ветеринари прооперували боривітра на ім’я Шрайк. Він отримав поранення, коли зікнувся з російським дроном.

Його пораненого передали волонтерам українські військові. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зоозахисницю Вероніку Конькову у Facebook.

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У Дніпрі врятували боривітра, що зіткнувся з російським дроном

Хижий птах наважився атакувати ворожий безпілотник, аби захистити свою територію, однак зазнав ушкодження: метал виявився сильнішим. У Шрайка зламане праве плече.

Тепер починається, на мій погляд, найскладніший етап, бо перелом був не дуже свіжий, і знадобиться, скоріш за все, багато часу та зусиль, щоб кістки зрослись, 
– написала волонтерка.

Військові, які стали свідками інциденту, не залишили птаха в біді. Спочатку забрали його до себе, а потім евакуювали в безпечну зону, передавши під опіку волонтерів.

"Цей відважний боривітер справедливо вирішив, що російським дронам не місце на нашій (і його особистій) території, і атакував один з них. На жаль, залізо було міцнішим за живого птаха, і він отримав перелам правого плеча", – написала Вероніка Конькова.

Нагадаємо, у Київській області під час обстрілу загинуло маленьке лосеня в Центрі порятунку диких тварин через вибухову хвилю, яка пошкодила будівлю.