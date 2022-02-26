У Бородянці на Київщині вороги знищили житловий будинок

Російські артилерія та авіація обстрілювали будинки мирних жителів Бородянки, Бучі та Гостомеля. Окупанти знищили щонайменше кілька приватних будинків.

Записи наслідків російських обстрілів зробили жителі Бородянки вдень 26 лютого. За їх словами, окупанти влучили у будинок. Внаслідок вибуху будівлю було повністю знищено.

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Чи перебував всередині хтось з людей під час обстрілу, наразі невідомо.

Залишки будинку розкидало по всій вулиці

Судячи з відео, загарбники вгатили по населеному пункту з великого калібру.

Залишки будівлі розлетілися по вулиці у радіусі щонайменше 50 метрів.

Дивіться відео знищень цивільних будинків у Бородянці:

Окупанти несуть значні втрати