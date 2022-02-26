У Бородянці на Київщині вороги знищили житловий будинок
26 лютого 2022 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:телеграм "Війна в Україні"
Російські артилерія та авіація обстрілювали будинки мирних жителів Бородянки, Бучі та Гостомеля. Окупанти знищили щонайменше кілька приватних будинків.
Записи наслідків російських обстрілів зробили жителі Бородянки вдень 26 лютого. За їх словами, окупанти влучили у будинок. Внаслідок вибуху будівлю було повністю знищено.
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Чи перебував всередині хтось з людей під час обстрілу, наразі невідомо.
Залишки будинку розкидало по всій вулиці
- Судячи з відео, загарбники вгатили по населеному пункту з великого калібру.
- Залишки будівлі розлетілися по вулиці у радіусі щонайменше 50 метрів.
Дивіться відео знищень цивільних будинків у Бородянці:
Окупанти несуть значні втрати
- У ніч з 25 на 26 лютого російські загарбники не змогли захопити жодного українського міста.
- Українські захисники знищили ІЛ-76 з десантом під Васильковом, однак з іще одного транспортника загарбникам вдалося висадитися. Згодом їх ліквідували.
- У районі Бродів на Львівщині також висадилися близько 60 російських військових. Більшість з них були розстріляні, інші – розбіглися по лісах. Наразі їх намагаються знищити підрозділи ЗСУ.
- Крім того, російські ДРГ з'явилися у Києві. Бійці територіальної оборони тримають рубежі на Лівому березі столиці та захищають мости.
- До Миколаєва прорвалася танкова колона російських загарбників. Місто перейшло у кругову оборону. Мер Миколаєва закликав цивільних мешканців перебувати вдома, аби не заважати роботі ТРО та ЗСУ.
- Українські військові продовжують нищити окупантів всіма доступними методами. На Харковщині, Сумщині, Чернігівщині, Херсонщині та на інших напрямках російського наступу знищено багато колон техніки.