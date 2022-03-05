У Бородянці могли захопити психоневрологічний диспансер, люди в руках "кадирівців", – Кулеба

У Бородянці на Київщині окупанти могли захопити психоневрологічний диспансер, а саму будівлю – замінувати. Наразі інформацію перевіряють.

Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба під час прямого ефіру телеканалу "Верховна Рада". За його словами, пацієнти психоневрологічного диспансеру можуть бути в руках "кадирівців".

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У диспансері перебували близько 600 людей. Більшість із них не може нормально пересуватися або має фізичні особливості.

Є інформація, що в Бородянці могли захопити психоневрологічний диспансер. Всі люди там фактично у полоні "кадирівців", які зайшли в місто,

– заявив Кулеба.

Він додав, що психоневрологічний диспансер може бути замінованим. Наразі це перевіряється.

"Якщо це все буде підтверджено, це буде ще одним доказом нелюдських умов і відношення до мирних та хворих людей. Тоді цей факт треба розглядати в майбутньому на рівні всіх можливих законодавчих інститутів", – наголосив Олексій Кулеба.

Додамо, що у попередні дні загарбники бомбили Бородянку, що розташована за 60 кілометрів від Києва. Рашисти цинічно обстрілювали житлові будинки, дитсадки та аптеки. Під завалами будівель можуть перебувати близько 100 людей.

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