У Бородянці під завалами вже знайшли тіла чотирьох людей: жертв є значно більше

У Бородянці під завалами 5-поверхівки знайшли тіла чотирьох людей. Рятувальники продовжують розбирати завали, тому кількість загиблих, на жаль, може збільшитися.

200 жителів Бородянки вважаються зниклими безвісти

Відповідну інформацію під час брифінгу озвучив радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє 24 канал. Він розповів про розбір завалів у Бородянці за адресами вулиця Соборна 429 та Соборна 429-а.

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Геращенко повідомив, що під завалами цих будинків загинуло 4 людини.

Після початку робіт 6-го квітня по будинках за адресами вул. Соборна 429 та вул. Соборна 429-а вже знайдено тіла чотирьох загиблих українців, які загинули під руїнами цих будинків,

– сказав радник очільника МВС.

Геращенко заявив, що кількість жертви може зрости, оскільки рятувальники не розібрали всі завали.

"І це тільки початок, тому що, як мені доповіли працівники ДСНС, поки що 5-поверховий будинок розібраний до 3-го поверху. І ми ще не знаємо, скільки ще українців залишилося під завалами, у підвалах, де люди намагалися врятуватися від бомбардування", – розповів він.

Геращенко повідомив, що 200 жителів Бородянки вважаються зниклими безвісти.

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