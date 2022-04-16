У Бородянці встановили модульні будинки для проживання рятувальників та волонтерів

16 квітня 2022 , 13:35
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Джерело:

Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Ардрій Єрмак показав перші контейнерні будинки у Бородянці, які слугуватимуть тимчасовим житлом для волонтерів та рятувальників, які допомагають приводити місто до ладу.

Надзвичайники та волонтери які продовжують розбирати завали у деокупованій Бородянці, тепер отримали житло –модульні будинки для тимчасового проживання. 

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Єрмак повідомив, що 18 таких будівель раніше надали Закарпатській ОВА з США, та тепер більшість поїхала до Київської області. 

Раніше 18 таких конструкцій були надані Закарпатській ОВА колишнім губернатором штату Нью-Йорк Джорджем Патакі під час його візиту, але на прохання ОП 15 будинків опинилися на Київщині, яка постраждала внаслідок російської агресії,
– розповів Єрмак. 

Він додав, що для волонтерів та рятувальників встановили точку для харчування. 

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Автор: Ярослава Прадід