Боронив Київ і загинув у бою проти 12 ворожих літаків: історія Героя Бринжала

Пілот Олександр Бринжала мужньо боронив столицю України. Відомо, що майор загинув хороброю смертю у бою проти 12 літаків окупантів.

Пілота 40-ої бригади тактичної авіації не стало 2 березня. Відомо, що 2 квітня Президент України нагородив його званням Героя України, на жаль – посмертно.

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Український пілот загинув як Герой

Пілот 40-ої бригади тактичної авіації майор Олександр Бринжала мужньо боронив столицю та загинув смертю хоробрих у бою проти 12 ворожих літаків,

– повідомили у Міноборони.

Пояснили також про той трагічний день 2 березня:

окупанти атакували Київ винищувачами з усіх напрямків – два українських МіГ-29 вийшли на перехоплення російських літаків;

наші пілоти дали окупанту гідну відсіч, проте у тому бою загинув льотчик 1 класу Олександр Бринжала.

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"З 2 квітня 2022 року майор Олександр Бринжала – Герой України (посмертно). Вічна пам'ять та вічна слава Герою!", – підсумували в міністерстві.

Редакція 24 каналу щиро співчуває рідним та близьким загиблого Героя України, який віддав своє життя за нашу землю, свободу та незалежність.