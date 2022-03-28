Боронячи країну, загинув піхотинець Микола Мантуленко

Борючись з російськими загарбниками, загинув Микола Мантуленко. Він служив у танкові бригаді.

Про загибель українського захисника повідомили у 17-ій окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.

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Загинув боєць Микола Мантуленко

У вічність відійшов Микола Мантуленко, який проходив військову службу в 17-ій окремій танковій бригаді. Піхотинець загинув боронячи свою країну,

– зазначили у бригаді.

ООН про втрати цивільних українців у війні

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким загиблого Миколи Мантуленка. Світла пам'ять Герою!

Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про кількість загиблих цивільних людей у війні Росії проти України. Станом на 26 березня відомо про 1 119 загиблих та 1 790 поранених.

Проте в ООН вважають, що насправді цифри значно вищі. Оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.

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