Боронячи країну, загинув піхотинець Микола Мантуленко
Борючись з російськими загарбниками, загинув Микола Мантуленко. Він служив у танкові бригаді.
Про загибель українського захисника повідомили у 17-ій окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка.
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Загинув боєць Микола Мантуленко
У вічність відійшов Микола Мантуленко, який проходив військову службу в 17-ій окремій танковій бригаді. Піхотинець загинув боронячи свою країну,
– зазначили у бригаді.
ООН про втрати цивільних українців у війні
Управління Верховного комісара ООН з прав людини повідомило про кількість загиблих цивільних людей у війні Росії проти України. Станом на 26 березня відомо про 1 119 загиблих та 1 790 поранених.
Проте в ООН вважають, що насправді цифри значно вищі. Оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження.
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