Боротьба Кличка і Банкової за Київ: що означають обшуки у столичного мера

У комунальних підприємствах столиці відбулись обшуки: масові вилучення документації, звинувачення у схемах міських чиновників. А сьогодні, 18 травня, озброєні правоохоронці з'явились біля помешкання самого мера – Віталія Кличка.

Після короткої паніки з'ясувалось, що вони прийшли нібито не до мера, а двома поверхами нижче його помешкання, до сусідів. Детальніше – в сюжеті.

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Водночас сам Кличко повідомив, що має камеру спостереження. Він бачив, що співробітники правоохоронних органів стукали в його двері. "Випадково? У мене є великі сумніви. Я вважаю це тиском, психологічним тиском", – наголосив мер.

Битва за Київ: чи переможе Кличко

Причиною невипадковостей називають непідконтрольність мера Офісу Президента. Перша битва за Київ почалась ще за часів, коли Банкову очолював Андрій Богдан. Навіть готували новий законопроєкт про столицю, який мав би розв'язати руки, аби звільнити Кличка з посади очільника КМДА, лишивши тільки міським головою.

Далі – невеликий конфлікт був і з заступником ОП Кирилом Тимошенко, утім він швидко вщух. І тепер розгорівся, мовляв, бо Кличко знов стрибнув у лідерство і закликав міських голів "консолідувати зусилля на національному рівні", в обхід таємних домовленостей з Банковою, які, за словами експертів, з великою ймовірністю все ж були.

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Тепер же Банкова прицільно б'є по іміджу Кличка, аби збити амбіції – як версія. Адже часом рейтинг довіри до колишнього боксера навіть вищий за президентський. Фахівці запевнили, що на парламент Кличко точно націлений, а після – може захотіти переїхати і на Банкову.

Парламентські відбудуться перед президентськими (виборами – 24 канал). Відповідно, фракції, які зайдуть, будуть кандидатами у президенти. Мером він вже був, все одно підвищуватиме ставки,

– сказав політолог Микола Давидюк.

У владі таку версію причин антикорупційної війни в органах місцевої влади у столиці усіляко заперечують. Кажуть, про київські схеми не знають тільки ліниві, як і про "договорняки" у кабінетах як на вулиці Хрещатику, 36, так і по комунальних підприємствах.

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Варто згадати лише ненажерливий кошторис "стомленого" Шулявського шляхопроводу, де Кличку закидали домовленості з Максимом Микитасем, який наразі на лаві підсудних. А те, що так масово і купою навалилось – це, мовляв, випадковість і збіг.

"Були зареєстровані кримінальні справи за цими фактами, а тепер правоохоронні органи розслідують, хто саме причетний. Якщо ти працюєш прозоро, ти маєш бути зацікавлений: якщо прийшли до тебе охоронці, то треба забезпечити повне сприяння роботі і потім показати усьому місту", – вважає народна депутатка від "Слуги народу" Юлія Гришина.

Політичний присмак боротьби

І у цьому, як відзначили фахівці, теж є своя правда. Не було б точок корупції, де ймовірно засвітився і Кличко – це не змогли б використати для атаки. Але от час, коли справи, які вимагав порушити давно сам мер, витягли, свідчить і про політичний присмак боротьби.



В будинку Кличка відбулись обшуки / Фото КМДА

За словами експерта з політики і місцевого розвитку Олександра Солонтая, не факт, що розпочав гру саме Зеленський. Це може бути хтось з членів його команди.

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У боротьбу з корупцією у столиці таким чином не вірять, хіба що воюють за керівну верхівку цих схем. Утім усунення Кличка з очільництва КМДА наразі "не на руку" самій Банковій:

по-перше, його не можна законно звільнити, адже це не за Конституцією;

по-друге, саме посада міського голови зосереджує у собі і бюджети, і керівництво столицею, а вона – виборна.

"Спочатку обшуки – потім домовленості. Яка сторона себе покаже сильнішою – та й диктуватиме умови подальшого співіснування. Всі розуміють, що вони перебувають на одному човні і цей човен – підводний", – сказав Давидюк. Адже добровільно, як свого часу Леонід Черновецький, Кличко заяву на відставку точно не напише