Перший крок до боротьби з олігархами: хто у Верховній Раді працює в їхніх інтересах

Верховна Рада підтримала в першому читанні ініційований Володимиром Зеленським законопроєкт про олігархів. За таке рішення віддали голоси 275 народних обранців.

Потім нардепи, зокрема зі "Слуги народу", певно згадали власні передвиборчі обіцянки про боротьбу з олігархами, покращення життя простих українців і всі, крім одного, віддали свої голоси за президентський законопроєкт.

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Однак може, все було більш банально й вони просто почули погрози Давида Арахамії про виключення з партії того, хто піде проти президентської ініціативи.

Якщо нардеп не буде голосувати, не буде тримати свою обіцянку, що він за деоліграхізацію, ми тоді будемо вивчати питання, де там олігархи позаду можуть бути й працюватимемо з олігархами, а не з депутатами,

– заявив Арахамія.

Хто проголосував проти

Та хто ж той один чи точніше одна народна депутатка, яка пішла проти монобільшості й яку не лякає навіть виключення з фракції? Знайомтесь – Людмила Буймістер. Вона є однією з тих народних обраниць, яка ніколи особливо й не приховувала, що працює не в інтересах своїх виборців, а Ріната Ахметова.



Людмила Буймістер проголосувала проти / Фото з фейсбуку нардепки

Так, не без допомоги, пані Людмило, нам додали до платіжок так званий RAB-тариф. Тепер ми з вами ще й платимо олігархам, а точніше Ахметову, щоб він ремонтував свої мережі, якими потім буде доставляти нам дорогу електроенергію.

Однак ми з вами ж люди розумні й усвідомлюємо, що це ще одна копієчка в його кишеню і ніхто нічого ремонтувати не буде.

Буймістер вирішила не чекати

Втім, повернемось до голосування і покарання. Тут все за класикою. Оскільки немає нічого гіршого, ніж чекати і наздоганяти, то саме чекати Буймістер не стала. Вона вирішила, що шлях Дубінського не для неї, а тому готова піти сама з гордо піднятою головою.

"Пропозиції щодо цього не надходили. Єдине що – вже в публічній площині я побачила коментар голови фракції, а також телеграм-канали написали про те, що можливо будуть розглядати це питання. Але я керівництву партії можу полегшити роботу, щоб не збирати голоси – готова сама вийти з фракції", – заявила вона.

Щоправда із заявою Буймістер вирішила таки не гарячкувати. Спочатку вона піде у відпустку, відпочине, перезавантажиться, ну а потім скаже, що може коментар Арахамії є лише його особистою думкою. Вона піде, а її ніхто виключати не збирався.



Давид Арахамія погрожував депутатам виключенням з фракції / Фото "Слуги народу"

Сидить поки на валізах у всіх сенсах цього слова. Щоправда, скільки так їй ще сидіти – невідомо, бо відпустка нардепів може трохи відтермінуватися.

Хто підтримав ініціативу Зеленського

Так само нардепка ще не визначилася, куди ж їй податися, якщо її таки виключать – бути позафракційною чи стати членом однієї з груп ("За майбутнє" або "Довіри").

До речі, знаєте, у чому парадокс? Група "За майбутнє", яку пов'язують з Ігорем Коломойським, у складі 18 депутатів проголосувала за цей законопроєкт.

От тепер мучтеся і думайте, чи то тому, що олігарх дав на це добро, чи тому, що Коломойський за цими критеріями не підпадає під визначення "олігарх", чи тому, що вони дуже скептично сприймають президентську ініціативу й не вірять, що з неї може щось вийти.

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Хто виступив проти

До слова, про суттєве непогодження. За законопроєкт не проголосували депутати з "ЄС", які вважають, що документ написали виключно для того, щоб записати Петра Порошенка "в олігархи".

"Партія "Європейська Солідарність" вважає, що законопроєкт Зеленського про олігархів спрямований виключно проти колишнього президента Петра Порошенка і "жодних справжніх олігархів не обмежує", – мовиться у заяві.



Партія Петра Порошенка виступила проти / Фото "Європейської Солідарності"

Як відреагували у "Батьківщині"

Не дала жодного голосу й "Батьківщина", але коментар-пояснення вартий того, щоб його прочитати.

Чесно кажучи, мене важко звинуватити у тому, що я десь там за олігархів,

– заявила Юлія Тимошенко.

Таких веселих анекдотів я давно не чула. Коментувати не буду. Просто покажу фото Тимошенко та Віктора Медведчука й нагадаю, як її люблять на каналах Ахметова.



Юлія Тимошенко та Віктор Медведчук / Фото Михайла Ткача

"Голос" проти законопроєкту

А от хто однозначно проти, але не олігархів, а законопроєкту, так це "Голос". Мені важко сказати, чи платить їм якийсь олігарх, але боюсь, що не лише мені важко це сказати, а й тим, хто входить до партії. Інформація про те, хто фінансує партію, тепер закрита й від тих, кого називають "неугодними".

Чому законопроєкт "сирий"

Насамкінець кілька слів про сам законопроєкт. Він – "сирий" і це правда. Цього ніхто не приховує. Навіть Головне науково-експертне управління, яке надає висновки до законопроєктів, на цьому наголосило.

Однак це ж не перший "сирий" документ, який прийняли, щоб потім виправити. Згадайте хоча б законопроєкт про землю. Для того й існує друге читання.

По-друге, як говорить президент, це лише перший документ з великого пакету. Будуть ще й інші, які, сподіваюсь, не лише прописуватимуть прізвища олігархів у табличку, а й матимуть інструмент покарання тих, у кого монополія на природні ресурси.

По-третє, сподіваюся, що на цьому нардепи не зупиняться, а доведуть до кінця судову реформу, згадають про функції Антимонопольного комітету, який від самого початку мав би боротися навіть не з олігархами, а з тим, щоб їх не було в Україні взагалі.