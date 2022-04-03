Боротьба за мир та стабільність: Кличко отримав нагороду у галузі прав людини та демократії

3 квітня 2022 , 16:38
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Джерело:

телеграм Віталія Кличка

У Норвегії меру Києва Віталію Кличку присудили премію імені С’юр Лінденбракке в галузі прав людини та демократії. Про реакції українського чиновника – читайте далі.

Віталій Кличко висловив слова подяки в Консервативній партії Норвегії за присудження йому цієї премії.

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Кличко отримав нагороду від депутатів у Норвегії 

Крім того, він підкреслив, що зараз України веде героїчну боротьбу проти російської агресії, за право жити у вільній та демократичній країні. У пості він додав, що українці захищають не лише за свою землю та незалежність, але й важливі цінності для Європи:  

  • мир,
  • свободу, 
  • демократію. 

Кличко отримав премію у Норвегії: дивитися відео 

Ми боремося за мир і стабільність у всій Європі,
– завершив своє звернення Кличко. 

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Автор: Віта Свірневська