Боротьба за мир та стабільність: Кличко отримав нагороду у галузі прав людини та демократії
Джерело:телеграм Віталія Кличка
У Норвегії меру Києва Віталію Кличку присудили премію імені С’юр Лінденбракке в галузі прав людини та демократії. Про реакції українського чиновника – читайте далі.
Віталій Кличко висловив слова подяки в Консервативній партії Норвегії за присудження йому цієї премії.
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Кличко отримав нагороду від депутатів у Норвегії
Крім того, він підкреслив, що зараз України веде героїчну боротьбу проти російської агресії, за право жити у вільній та демократичній країні. У пості він додав, що українці захищають не лише за свою землю та незалежність, але й важливі цінності для Європи:
- мир,
- свободу,
- демократію.
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Ми боремося за мир і стабільність у всій Європі,
– завершив своє звернення Кличко.
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