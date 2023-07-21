Починаються серйозні конфронтації, – Коваленко назвав 3 групи впливу в Росії

У Росії існують різні групи впливу. До прикладу, є 3 такі групи у міністерстві оборони країни-агресорки.

Таку думку 24 Каналу озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, групи впливу також є всередині ФСБ та оточенні Владіміра Путіна.

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"Зараз починається досить серйозна конфронтація. Ми бачимо, що відбувається, наприклад, у міністерстві оборони Росії. Вже досить чітко відрізняються 3 групи впливу", – сказав він.

Групи впливу всередині міноборони Росії

Олександр Коваленко виокремлює 3 групи впливу у міністерстві оборони країни-агресорки:

Ті, хто підтримує міністра оборони Росії Сєргєя Шойгу, а також очільника генштабу Валєрія Герасимова; "Кишенькові" генерали міноборони, яких купила ФСБ (Сєргєй Суровікін, Міхаіл Мізинцев, Алєксєй Дюмін та інші); "Блакитна кров", родичі яких з покоління у покоління є офіцерами. Саме вони критикують дії міноборони та Шойгу.

У ФСБ теж є групи впливу. Євгєній Пригожин та Ігор Гіркін мають патронат різних груп впливу ФСБ. Серед оточення Владіміра Путіна також триває боротьба за виживання.

Це різні групи впливу. Між усіма цими елементами зараз відбувається конфронтація. Навіть не конфронтація, це боротьба за виживання. Чим гостріша ця боротьба, тим вона стає екстремальнішою,

– додав він.

Коваленко про групи впливу у Росії: дивіться відео

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