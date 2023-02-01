Воєнний злочин, який шокує: в Боровій ексгумували тіла з розстріляної автоколони

13 квітня 2022 року селище Борова на Харківщині окупували росіяни. Наступного дня на виїзді з населеного пункту окупанти розстріляли два мікроавтобуси із цивільними громадянами.

Про це 24 Каналу повідомила кореспондентка з Харкова Анна Черненко. В селищі тривають слідчі дії.

До речі На Харківщині окупанти вкрали з лазні пітона та кинули його в палаючому танку

За даними слідчих, 14 квітня перехрестя Борової перегородила військова колона росіян. Перші цивільні машини встигли перетнути його, а два мікроавтобуси потрапили під розстріл окупантів.

Досі точна кількість жертв не встановлена.

Будуть з'ясовуватися особи постраждалих

Як повідомила кореспондентка, тіла жертв після трагедії були понівеченими, місцевим жителям вдалося їх поховати. Зараз на місці працюють спеціалісти, тіла ексгумуються для проведення слідчих дій.

Особи постраждалих досі не встановлені. Відомо, що ці люди їхали з Дніпра через Борову до Сватового. Вони можуть бути жителями Дніпра чи Луганщини.

Шість тіл було ексгумовано напередодні, ще одне ексгумували сьогодні. Однак мовитися може й про більшу кількість осіб. Нині чекають на результати експертизи, щоб підтвердити або спростувати це.

Після результатів експертизи дані ДНК жертв будуть завантажені до загальнонаціональної бази ДНК, аби родичі, які розшукують безвісти зниклих близьких, змогли з'ясувати їхню долю.

Правоохоронці ведуть розслідування щодо трагедії в Боровій: дивитись відео