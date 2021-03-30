Боррель наголосив, що Росія та Китай об'єднуються для протистояння Заходу

Жозеп Боррель переконаний, що Росія та Китай об'єднують зусилля, аби протистояти Заходу. Однак це зближення базується на відкиданні демократичних цінностей.
Джерело:DW
Верховний представник ЄС із зовнішньої політики та безпеки відзначив, що обидві країни протидіють тому, що вважають "втручанням" у свої внутрішні справи.
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Що каже Боррель
Дипломат зауважив, що майбутній геополітичний ландшафт багатополярного світу не буде простим. Він наголосив, Москва і Пекін користуються схожою мовою, коли говорять про країни Заходу.
За словами Борреля, ці держави хочуть посилити економічну незалежність від Заходу.
Яка перевага Китаю
Політик наголосив на явній перевазі Китаю. Річ у тім, що Росія ніколи не була економічним суперником або великим торговельним партнером Заходу. Натомість Китай – це друга економіка світу, держава є важливим партнером для ЄС та США.
Що цьому передувало
- Євросоюз 22 березня ввів санкції проти Китаю, Росії та Північної Кореї за порушення прав людини в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.
- Китай у відповідь також застосував санкції та назвав рішення ЄС втручанням у внутрішні китайські справи.
- Згодом санкції ввели США, Китай відповів так само.