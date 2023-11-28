"Місце Євросоюзу не буде порожнім": Боррель пояснив, чому поїде на зустріч ОБСЄ, де буде Лавров

За кілька днів розпочнеться засідання Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ. Воно триватиме два дні, з 30 листопада по 1 грудня, у Скоп'є, що в Північній Македонії. Утім, це міністерське засідання вже встигло стати скандальним через візит Лаврова.

Голова російського МЗС Лавров поїде на засідання ОБСЄ. Через цей візит свою участь у засіданні скасували Україна та країни Балтії. Жозеп Боррель буде у Скоп'є, але не говоритиме з Лавровим, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Чому Боррель не відмовився їхати на зустріч

Я маю поїхати на ОБСЄ, бо ми є членом ОБСЄ. Ми повинні представити наші погляди та опонувати поглядам Росії. Я не матиму можливості провести розмову з Лавровим, оскільки я буду вимушений негайно повернутися назад, аби взяти участь в засіданні Європейської оборонної агенції. Але я не хочу, щоб місце Євросоюзу було порожнім, тому я візьму участь під час вечері. Росія представить свою точку зору, але і ми представимо свою. Я не матиму прямих розмов із Лавровим,

– пояснив він свою позицію.

Країни бойкотують це засідання ОБСЄ

Української делегації не буде на засіданні з Лавровим. Речник МЗС Олег Ніколенко вказав, що Росія заганяє цю міжнародну організацію в кризу, тож країни мають "працювати над порятунком ОБСЄ від Росії, а не надсиланням сигналів про можливість повернення до форм співробітництва, що існували до лютого 2022 року".

Міністри закордонних справ Литви, Латвії та Естонії відмовилися від участі в засіданні через те, що там буде Лавров. Вони переконані: те, що міністр держави-агресорки приїде в Скоп'є може бути сигналом для окупантів, що Росія знову є повноправним членом спільноти вільних націй. Інакше кажучи – що вона легітимна і що її не проти приймати на таких заходах.

Очільник МЗС Естонії Маргус Цахкна різко висловився стосовно цього візиту. "Місце Лаврова за спеціальним трибуналом, а не за столом ОБСЄ", – сказав він.