Боррель прокоментував введення російських військ у Казахстан
Джерело:"Європейська правда"
Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель висловився про ситуацію у Казахстані. На його думку, присутність іноземних військ у країні вимагає особливої уваги.
Про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами у Києві. Він прибув в Україну в ніч проти 5 січня. Окрім столиці, європейський посадовець відвідав і Донбас.
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Що Боррель каже про іноземні війська у Казахстані
Представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики знає про введення російських військ у Казахстан. Він звернув увагу, зокрема, на те, що іноземні військові прибули туди за згоди влади – у відповідь на прохання президента Касима-Жомарта Токаєва.
За словами Борреля, у Брюсселі сподіваються на те, що присутність іноземних військ не підриватиме незалежність Казахстану. Мовиться про втілення домовленостей між незалежними державами (у межах ОДКБ), тож виступити проти в Євросоюзі не можуть.
Але у будь-якому разі присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою,
– пояснив він.
Перші підрозділи російських військових вже прибули у Казахстан. В Організації договору про колективну безпеку стверджують, що їм доручать охорону важливих об'єктів та проситимуть про "сприяння казахським правоохоронцям".
Токаєв звернувся до ОДКБ: що про це відомо
- ОДКБ є військово-політичною організацією, до якої, окрім Росії та Казахстану, входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. Створили її у травні 1992 року.
- Через масові протести, які охопили Казахстан на початку 2022 року, президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн-членів "за допомогою".
- Політик заявив, що терористичні банди "є міжнародними й пройшли підготовку за кордоном". Адже статут організації передбачає військову підтримку саме у разі зовнішньої загрози.
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