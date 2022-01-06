Боррель прокоментував введення російських військ у Казахстан

Верховний представник Євросоюзу Жозеп Боррель висловився про ситуацію у Казахстані. На його думку, присутність іноземних військ у країні вимагає особливої уваги.

Про це Боррель заявив під час спілкування з журналістами у Києві. Він прибув в Україну в ніч проти 5 січня. Окрім столиці, європейський посадовець відвідав і Донбас.

До теми Війська ОДКБ, зачистка, тисяча постраждалих: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

Що Боррель каже про іноземні війська у Казахстані

Представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики знає про введення російських військ у Казахстан. Він звернув увагу, зокрема, на те, що іноземні військові прибули туди за згоди влади – у відповідь на прохання президента Касима-Жомарта Токаєва.

За словами Борреля, у Брюсселі сподіваються на те, що присутність іноземних військ не підриватиме незалежність Казахстану. Мовиться про втілення домовленостей між незалежними державами (у межах ОДКБ), тож виступити проти в Євросоюзі не можуть.

Але у будь-якому разі присутність іноземних військ на території іншої держави – це те, за чим ми маємо спостерігати з пересторогою,

– пояснив він.

Перші підрозділи російських військових вже прибули у Казахстан. В Організації договору про колективну безпеку стверджують, що їм доручать охорону важливих об'єктів та проситимуть про "сприяння казахським правоохоронцям".

Токаєв звернувся до ОДКБ: що про це відомо

ОДКБ є військово-політичною організацією, до якої, окрім Росії та Казахстану, входять Білорусь, Вірменія, Киргизстан та Таджикистан. Створили її у травні 1992 року.

входять Створили її у травні 1992 року. Через масові протести, які охопили Казахстан на початку 2022 року, президент Касим-Жомарт Токаєв звернувся до країн-членів "за допомогою".

Політик заявив, що терористичні банди "є міжнародними й пройшли підготовку за кордоном". Адже статут організації передбачає військову підтримку саме у разі зовнішньої загрози.

Що відбувається у Казахстані: дивіться відео 24 каналу