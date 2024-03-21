"Не йти і вмирати за Донбас": Боррель переконаний, що Європа все ще може уникнути війни з Росією

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ Жозеп Боррель звернувся до європейців. Він закликав не перебільшувати виклики, з якими вони стикаються.

На думку дипломата, Європа все ще може уникнути війни з Росією. Про це Боррель заявив після прибуття на саміт ЄС, передає кореспондентка 24 Каналу в Брюсселі.

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Європа допомагає Україні обороняти свою незалежність

Я чув деякі голоси, що війна є неминучою, що ж, слава Богу, війна не неминуча,

– сказав Боррель.

Дипломат зазначив, що Європа не воює з Росією, а допомагає Україні обороняти свою незалежність. Боррель каже, що ЄС має готуватися до майбутнього та збільшувати обороноздатність промисловості. Втім, це не означає, що війна не є неминучою.

Це потреба підтримати українців, це не питання йти вмирати за Донбас. Це питання підтримки України, щоб їх не вбивали на Донбасі чи в Києві,

– сказав Боррель.

Шольц закликав партнерів поспішити

Олаф Шольц після прибуття на саміт ЄС у Брюсселі наголосив, що Владімір Путін прорахувався, коли вважав, що Євросоюз не підтримуватиме Україну до її перемоги. Водночас він додав, що для Німеччини важливо, щоб ЄС протистояв атакам Росії та надавав нашій державі значну допомогу.

Німецький канцлер наголосив, що європейські партнери повинні мобілізуватися й організувати посилення військової допомоги для нашої держави. Він також нагадав, що Берлін від початку повномасштабного вторгнення передав військової техніки на 28 мільярдів євро. Шольц закликав партнерів піти тим же шляхом.

Для мене важливо наголосити на великому прориві, якого ми досягли під час наших дискусій в Парижі. Нам доведеться не лише розширювати виробництво боєприпасів і озброєнь в Європі, але й здійснювати глобальні закупівлі, тому що зараз треба рухатися швидко,

– підкреслив Шольц.

Водночас канцлер Німеччини висловив сподівання, що Європейський Союз ухвалить рішення щодо використання надприбутків від російських заблокованих активів. І що зроблять це найближчим часом. За словами Шольца, суми не будуть великими, але стануть важливою складовою для допомоги нашої держави.