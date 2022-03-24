Боррель вважає, що за 15 днів вирішиться хід російського вторгнення в Україну
24 березня 2022 , 15:17Читать новость на русском
Джерело:RTVE
Жозеп Боррель заявив, що Росія наразі не зацікавлена у переговорах щодо миру. Адже Кремль не досягнув своїх військових цілей.
Наразі Росія хоче лише окуповувати чужі території. Про це голова європейської дипломатії заявив у інтерв'ю.
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Кремль прагне оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Він вестиме серйозні переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію.
Усе вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію – то це здатність українців чинити опір,
– сказав Боррель.
Він запевнив, що Європейський Союз та його союзники продовжать надавати військову допомогу українській армії.
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