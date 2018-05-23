Борщ, вареники і "Арсенальна": що "Ліверпуль" радить своїм фанам побачити у Києві

26 травня на НСК "Олімпійський" у Києві відбудеться фінал Ліги чемпіонів, у якому зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

До Києва вже почали прибувати перші вболівальники. Фанати англійського "Ліверпуля" виклали в мережу відео з літака, де вони співають гімн футбольної команди.

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Тим часом "Ліверпуль" зняв для своїх вболівальників гід по Києву з практичними порадами.

Так фанам "мерсисайдців" радять, як краще дістатись до НСК "Олімпійського" в день матчу чи за яким курсом міняти фунти.

З місцевої їжі радять спробувати борщ, вареники, котлету по-київськи, деруни і чимало видів місцевого пива.

Серед цікавих місць Києва, які варто відвідати фанам "Ліверпуля" радять: стадіон імені Лобановського, Батьківщину-мати, парк Шевченка і станцію метро "Арсенальна", яка є найглибшою у світі.