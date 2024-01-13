Вдруге за тиждень: Борщагівка знову потерпає від каналізаційного потопу

Жителі Борщагівки в Києві знову зіткнувся з проблемою прориву каналізації. Це призвело до затоплення вулиць нечистотами.

Мешканці Борщагівки у Святошинському районі Києва 13 січня стали свідками повторного прориву каналізації, який спричинив затоплення бульвару Жуля Верна. На інтернет-ресурсах активно обговорюють інцидент, опубліковані відео демонструють масштаби затоплення, повідомляє 24 Канал.

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Повторний прорив: місцеві обурені

За повідомленнями місцевих жителів, прорив стався у тому ж місці, де і тиждень тому – у ніч на 8 січня.

Комунальні служби, які раніше ліквідували аварію, знову зіткнулися з необхідністю терміново діяти для усунення наслідків прориву та очищення вулиць від забруднення.

Ситуація з проривом каналізації в Борщагівці викликає не лише незручності для мешканців, але й становить серйозну загрозу для навколишнього середовища та, щонайголовніше, здоров'я людей.

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Станом на вечір 13 січня не було офіційної інформації від міської влади стосовно цього. Очевидно, потрібно розробляти детальний план дій щодо уникнення подібних інцидентів у майбутньому.

Зазначимо, що Борщагівка історично є промисловою зоною, житловий масив якої розташований в межах столиці та за містом. Бульвар Жуля Верна – це сучасна назва вулиці Ромена Роллана, яку перейменували у 2022 році.

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Що робити, коли усе затоплює з каналізації

У разі прориву каналізаційної труби та затоплення вулиці нечистотами, важливо діяти виважено та розумно, адже лише з тверезою головою легше впоратись з наслідками затоплення.