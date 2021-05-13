На борту був Разумков: у Херсоні вертоліт здійснив аварійну посадку

У Херсоні у четвер, 13 травня, здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував спікер Дмитро Разумков. За попередніими даними, причиною стали проблеми з двигуном.

Спікер Разумков перебував на Херсонщині з робочим візитом. Зокрема, політик відвідав КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адміністративній межі з окупованим Кримом.

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До Києва Разумков збирався повернутися вертольотом. Однак вже у першу мить польоту датчик повідомив про несправність. Вертоліт негайно приземлився.

Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.

Прессекретарка спікера Ольга Туній у коментарі 24 каналу розповіла, що з Разумковим усе гаразд. Наразі спікер повертається до столиці в автомобілі.

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