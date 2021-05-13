На борту був Разумков: у Херсоні вертоліт здійснив аварійну посадку

У Херсоні у четвер, 13 травня, здійснив аварійну посадку вертоліт, на борту якого перебував спікер Дмитро Разумков. За попередніими даними, причиною стали проблеми з двигуном.
Спікер Разумков перебував на Херсонщині з робочим візитом. Зокрема, політик відвідав КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на адміністративній межі з окупованим Кримом.
Зауважте Ще багато роботи, щоб КПВВ стали музеями, – Разумков про окупований Крим
До Києва Разумков збирався повернутися вертольотом. Однак вже у першу мить польоту датчик повідомив про несправність. Вертоліт негайно приземлився.
Постраждалих внаслідок інциденту, на щастя, немає.
Прессекретарка спікера Ольга Туній у коментарі 24 каналу розповіла, що з Разумковим усе гаразд. Наразі спікер повертається до столиці в автомобілі.
Візит Разумкова на Херсонщину: головне
- Дмитро Разумков відвідав Херсонську область разом зі своєю колегою – спікеркою Сеймасу Литви Вікторією Чмілітє-Нільсен.
- Разом вони проінспектували КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Зокрема, ознайомилися з порядком здійснення прикордонного та митного контролю на адмінмежі та роботою сервісної зони.
- За словами Чмілітє-Нільсен, Литва робить усе можливе, щоб Україна відновила свою територіальну цілісність в рамках визнаних міжнародних кордонів.