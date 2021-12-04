На борту знайшли п'яний екіпаж: російське судно мало не наскочило на мілину у Польщі

Російське судно "Руслана" зійшов з курсу та мало не сів на мілину. Це сталося поблизу Гданська.

Судно "Руслана" належить транспортній компанії "Трансфлот" з Санкт-Петербурга. Коли польські прикордонники піднялися на борт, то виявили п'яного капітана та двох нетверезих членів екіпажу.

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Наразі польські прикордонники встановлюють деталі інциденту.

Наразі відомо, що судно прямувало з Литви. Неподалік від Гданська воно вийшло за межі водного коридору і почало просуватися у бік пляжу "Острів Собішевський".

Прибережні служби сигналили багато разів. Водночас "Руслана" різко змінила курс на 180 градусів. Як наслідок, судно дивом уникнула виходу на мілину.

П'яний екіпаж не відповідав на сигнали. Тоді до нього направили рятувальний катер, а також судно Прикордонної служби Польщі.

Російські ЗМІ про пасажирський борт