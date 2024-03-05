На борту знищеного "Сергія Котова" мав бути гелікоптер: джерела сказали, якого типу

Україна знищила в Чорному морі російський патрульний корабель "Сергій Котов". На його борту мав бути гелікоптер.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів в ефірі телемарафону, що атака на судно в такому разі – це два в одному. Тобто, імовірно, гелікоптер також пішов під воду, пише 24 Канал.

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Що відомо про гелікоптер на борту "Сергія Котова"

Дмитро Плетенчук розповів, що окупанти точно проводили евакуацію особового складу після удару по кораблю "Сергій Котов". Та події відбувались вночі при низькій температурі води та, зважаючи на пошкодження корабля, говорити, що більшість екіпажу врятувалася не доводиться.

Речник пояснив, що, найімовірніше, втрати в росіян серйозні. Станом на 12:25 5 березня інформація верифікується, вона одна з найскладніших, адже Росія приховує втрати.

І, до речі, в нього на борту ще мав бути гелікоптер. Тому принципі це той випадок "2 в 1", навіщо платити більше,

– додав речник.

За його словами, залізничне сполучення на Кримському мосту росіяни зупинили ще 4 березня, проте вони роблять так щоразу при небезпеці.

Окупанти підтвердили, що на борту судна був гелікоптер

Головне управління розвідки опублікувало перехоплення розмови росіян після атаки на корабель "Сергій Котов". Зокрема, на записі командир 184-ї бригади кораблів охорони водного району Росії, у чиєму підпорядкуванні був корабель, розповів всі деталі.

Окупант зазначив ще на початку розмови, що в Росії вже й так все знають, проте продовжив розповідати про їхню "трагічну" ніч. Зокрема, орієнтовно о 00:50 5 березня 5 безекіпажних катерів атакували малий патрульний корабель "Сергій Котов", який ніс бойове чергування з протиповітряної оборони. Він був на управлінні командира 184-ї бригади кораблів охорони водного району Росії.

Там і вертоліт був… Сам корабель, бл***ь, з озброєнням, АК-176 630,

– заявив ворожий командир.

ГУР опублікувало перехоплення розмови окупантів: аудіозапис

Яке повітряне судно було на борту "Сергія Котова"

Джерела УП повідомили, що на борту корабля перебував корабельний транспортно-бойовий вертоліт Ка-29 (Ка-27 – це подальший розвиток вертольота). Його ЗСУ також знищили.

Журналісти зауважили, що на патрульних кораблях цього проєкту для розміщення палубної авіації є:

вертолітний майданчик,

ангар,

місткості для зберігання запасів авіаційного палива.

Джерело "РБК-Україна" заявило, що на борту "Сергія Котова" точно був вертоліт. Однак уточнюють, чи це був Ка-29, чи Ка-27.

Ймовірно, це був саме Ка-27. Більшості екіпажу корабля вдалось евакуюватись – в районі 50 осіб. Понад 7 загиблих і близько 6 важкопоранених,

– заявив співрозмовник.

Коротко про знищення "Сергія Котова"