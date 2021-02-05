Подарував українську ікону Лаврову: у Боснії допитали голову президії країни

Голову президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка допитали у прокуратурі країни. Справа стосується ікони, яку Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову. Реліквія виявилась українською та вивезеною з окупованого Луганська.
Джерело:"Радіо Свобода"
Про те, що допит відбувся, розповіла сторона обвинувачення.
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Наразі жодних деталей з того, що сказав Додік прокурорам, невідомо.
З прокурорами та главою МЗС країни говорив посол України
Зазначимо, що раніше український посол в Хорватії і Боснії та Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з главою МЗС країни Бісерою Туркович. Дипломати обговорили можливість повернення ікони в Україну.
У прокуратурі українського посла також запевнили, що активно розслідують справу та проводять максимально можливу кількість слідчих дій.
Скандал з українською іконою у Боснії:
- Коли Лавров був у Сараєві, йому подарували ікону. Подарунок вручив саме Мілорад Додік.
- В українському МЗС, побачивши фото, повідомили, що ікона є ймовірно з України.
- Про це свідчить печатка на іконі. Реліквія зникла з окупованого Луганська.
- Лавров уже передав ікону назад у Боснію.
- Сам Додік заявив, що передасть реліквію Києву, якщо українці доведуть, що насправді її шукали.