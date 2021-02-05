Подарував українську ікону Лаврову: у Боснії допитали голову президії країни

5 лютого 2021 , 15:02
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Голову президії Боснії та Герцеговини Мілорада Додіка допитали у прокуратурі країни. Справа стосується ікони, яку Додік подарував главі МЗС Росії Сергію Лаврову. Реліквія виявилась українською та вивезеною з окупованого Луганська.

Джерело:

"Радіо Свобода"

Про те, що допит відбувся, розповіла сторона обвинувачення.

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Наразі жодних деталей з того, що сказав Додік прокурорам, невідомо.

З прокурорами та главою МЗС країни говорив посол України

Зазначимо, що раніше український посол в Хорватії і Боснії та Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з главою МЗС країни Бісерою Туркович. Дипломати обговорили можливість повернення ікони в Україну.

У прокуратурі українського посла також запевнили, що активно розслідують справу та проводять максимально можливу кількість слідчих дій.

Скандал з українською іконою у Боснії:

  • Коли Лавров був у Сараєві, йому подарували ікону. Подарунок вручив саме Мілорад Додік.
  • В українському МЗС, побачивши фото, повідомили, що ікона є ймовірно з України.
  • Про це свідчить печатка на іконі. Реліквія зникла з окупованого Луганська.
  • Лавров уже передав ікону назад у Боснію.
  • Сам Додік заявив, що передасть реліквію Києву, якщо українці доведуть, що насправді її шукали.