Підозрюваного вже затримали. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.
До теми В Москві задушили одного з творців псевдовакцини "Спутник V"
Нові подробиці вбивства Ботікова
Чоловік-повія задушив одного з творців вакцини "Супутник V" у Москві. Ботіков замовив його для розваг з асфіксією, проте коханець виявився агресивним.
Тіло 48-річного росіянина виявили у квартирі на вулиці Рогова в московському Щукіно. На його тілі знайшли сліди удушення, кілька ножових поранень і садна.
Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото росЗМІ
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Підозрюваних затримали
Поліція швидко затримала підозрюваних. Ними виявилися 29-річний Олексій Змановський і його 18-річна подруга Ольга Дубойська. Обидвоє – родом з Калуги.
За версією слідства, Ботіков та Змановський посварилися через вид та обсяг інтим-послуг. Внаслідок цього чоловік-повія вбив ученого і вкрав особисті речі. Весь цей час дівчина чекала в під'їзді.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вбивство. Змановського помістили під варту до 2 травня. Свою провину він повністю визнав.