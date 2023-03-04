Підозрюваного вже затримали. Про це розповіли у низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

До теми В Москві задушили одного з творців псевдовакцини "Спутник V"

Нові подробиці вбивства Ботікова

Чоловік-повія задушив одного з творців вакцини "Супутник V" у Москві. Ботіков замовив його для розваг з асфіксією, проте коханець виявився агресивним.

Тіло 48-річного росіянина виявили у квартирі на вулиці Рогова в московському Щукіно. На його тілі знайшли сліди удушення, кілька ножових поранень і садна.

Підозрюваного у вбивстві затримали / Фото росЗМІ

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Підозрюваних затримали

Поліція швидко затримала підозрюваних. Ними виявилися 29-річний Олексій Змановський і його 18-річна подруга Ольга Дубойська. Обидвоє – родом з Калуги.

За версією слідства, Ботіков та Змановський посварилися через вид та обсяг інтим-послуг. Внаслідок цього чоловік-повія вбив ученого і вкрав особисті речі. Весь цей час дівчина чекала в під'їзді.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вбивство. Змановського помістили під варту до 2 травня. Свою провину він повністю визнав.

Що відомо про російську вакцину проти Covid-19

Ефективність "Супутник V" поки ще не визнало Європейське агенство лікарських засобів (EMA). Після початку широкомасштабного вторгнення дослідження препарату було призупинено. Тобто "Спутник V" може бути небезпечним для здоров'я через недоведену ефективність.