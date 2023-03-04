Подозреваемый уже задержан. Об этом рассказали в ряде российских СМИ, сообщат 24 Канал.

К теме В Москве задушили одного из создателей псевдовакцины "Спутник V"

Новые подробности убийства Ботикова

Мужчина-проститутка задушил одного из создателей вакцины "Спутник V" в Москве. Ботиков заказал его для развлечений с асфиксией, однако любовник оказался агрессивным.

Тело 48-летнего россиянина обнаружили в квартире по улице Рогова в московском Щукино. На его теле нашли следы удушения, несколько ножевых ранений и ссадины.

Подозреваемый в убийстве задержан / Фото росСМИ

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Подозреваемых задержали

Полиция быстро задержала подозреваемых. Ими оказались 29-летний Алексей Змановский и его 18-летняя подруга Ольга Дубойская. Оба – родом из Калуги.

По версии следствия, Ботиков и Змановский поссорились из-за вида и объема интим-услуг. В результате мужчина-проститутка убил ученого и украл личные вещи. Все это время девушка ждала в подъезде.

Полицейские открыли уголовное производство за убийство. Змановский был заключен под стражу до 2 мая. Свою вину он полностью признал.