Захищав рідну Донеччину: під Бахмутом загинув журналіст і воїн Олександр Цахнів

Обороняючи незалежність України, у бою під Бахмутом загинув 37-річний захисник Олександр Цахнів. Воїн – уродженець міста Селидове Донецької області.

До війни Цахнів працював журналістом інформаційного агентства "Вчасно". Колеги кажуть, що загиблий воїн ніколи не терпів несправедливості.

Читайте також Трагічний тиждень: у боях за Україну загинули 3 поляків

До останнього подиху захищав Україну

Професійний шлях Олександра був сповнений любові до України та рідної Донеччини. Перед журналістикою він був координатором руху "Сильні громади" та невпинно займався демократичною розбудовою регіону: організовував громадські заходи й ініціативи, культурні події, був небайдужим до розвитку українського Сходу.

Журналіст писав про корупцію в Донецькій області / Фото "Вчасно"

Працюючи в інформаційному агентстві, воїн писав про корупцію у містах Донеччини, нечесних чиновників та про те, що заважає нам усім жити гідно на своїй землі.

З ним завжди було про що поговорити: від новинок у кіно до теорій філософії. Це була світла людина з широким світоглядом і загостреними чеснотами. Він був справжнім патріотом країни не на словах, а на справі, бо робив від себе все, аби і рідний край і наше суспільство ставали кращими… Це величезна втрата для усіх нас,

– згадують Олександра його колеги.

Залишити інформаційний фронт і змінити його на фронт справжній Олександр добровільно вирішив на початку повномасштабного вторгнення. Як і завжди, він не зміг сидіти на місці, бачивши несправедливість.

У Олександра залишилися батьки, брат та кохана дівчина.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Цахніва. Вічна пам'ять Герою!

Олександр Цахнів майстерно володів гітарою / Фото "Вчасно"

Реквізити, куди можна надіслати кошти, аби підтримати родину загиблого журналіста та воїна ЗСУ Олександра Цахніва: