Під Бахмутом загинув цілий танковий екіпаж бригади "Холодний Яр"

Бахмут сьогодні є містом, де точаться найзапекліші бої і де сотнями захисники України відправляють до пекла ворогів, що посміли зазіхнути на нашу державу. На жаль, бої за місто забирають також життя найкращих українців.

На жаль, обороняючи незалежність України, захищаючи життя кожного її громадянина, загинули військові цілого танкового екіпажу 93-тьої окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Сухопутних військ ЗСУ. Про це повідомила пресофіцерка бригади Ірина Рибакова.

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Екіпаж завжди прикривав піхоту

Вона згадала загиблих як щирих, веселих та скромних чоловіків.

Наші любі хлопці відійшли у вічність. Цілий екіпаж. Такі щирі, такі веселі, скромні. Вони були чудові. Спочивайте з миром. І нехай ваші вбивці будуть прокляті і не знайдуть спокою ні за життя, ні після смерті,

– написала Рибакова.

У коментарях до допису боєць 93-тьої бригади Володимир Дяченко додав, що танковий екіпаж був шикарним і завжди допомагав та прикривав піхоту. А також подякував за все, що вони зробили: "Подяка величезна! Земля вам, хлопці, пухом! Слава Україні".

Що відомо про героїв

У фонді "Повернись живим" також поділилися спогадами про героїв танкового екіпажу бригади "Холодний Яр", а також назвали їхні імена. Так, героями, що полягли у боях за Бахмут, були:

водій-механік Андрій Мельник,

командир екіпажу Віталій "Тяпа" Кобець,

навідник Сергій Леонтьєв.

Танковий екіпаж, який віддав життя за Україну / Ірина Рибакова

У фонді підкреслили, що у листопаді 2022 року Віталій "Тяпа" Кобець брав участь у боях в Ізюмському районі Харківської області. Тоді чоловік розповідав, що під час бою, у якому супротивнику вдалося пошкодити його машину, зміг підбити ворожий танк. Після цього військовий пройшов лікування, а згодом – повернувся на фронт та отримав у підпорядкування два трофейні танки.

"Коли після поранення вперше заліз у танк, мене трусило від спогадів, як у секундах вирішується – виживеш чи загинеш. Але я переборов страх", – говорив офіцер.

Загиблі захисники України