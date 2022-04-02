У боях за Харківщину загинув боєць Олександр Коробка

У боях за Харківщину загинув житель Нововодолазької громади Олександр Коробка. З 2014 року він брав участь у боях за Донбас.

Про це сповістили на сторінці Нововодолазької селищної територіальної громади на фейсбук.

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Помер, захищаючи Україну: що відомо про Олександра Коробку

Відомо, що захисник народився у селі Ватутіне. Тут же навчався. Школу закінчив на відмінно, після навчання у виші працював інженером.

У громаді повідомляються, що Коробка був висококваліфікованим спеціалістом, якого поважали та цінували колеги. Мешканці підкреслюють, що він запам'ятався вірним та надійним товаришем. За словами близьких, він любив життя та був люблячим сином, батьком, чоловіком.

Олександр Коробка брав участь у війні на Донбасі та загинув під час звільнення Харківщини.

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