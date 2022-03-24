У боях за Маріуполь загинув гірник з Кривого Рогу Денис Бухало

На фронті загинув військовослужбовець 17-ї танкової бригади – Денис Сергійович Бухало.

Кріпильник дільниці №5 шахти імені Фрунзе Денис загинув на у боях за Маріуполь. Про трагічну звістку написав колектив рудника "Суха Балка".

Увага Час покаже, але ЗСУ готові, – Зеленський про ймовірність нападу Білорусі

Що відомо про Дениса

Чоловікові було 33 роки.

Він народився у Кривому Розі.

Від 2008 року працював на руднику підземним гірником, згодом кріпильником.

Здобув паралельно вищу освіту в Криворізькому національному університеті і став гірничим інженером.

Денис вже мав певний досвід захисту Батьківщини. З перших днів війни він захищав східні кордонів у зоні АТО. Пішов до лав Збройних Сил України у складі 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушка.

Під час запеклих та виснажливих боїв під Маріуполем Денис Сергійович Бухало героїчно загинув, захищаючи Україну,

– написали колеги загиблого бійця.

Без чоловіка та батька залишились дружина та двоє неповнолітніх дітей – син і донька.

24 канал висловлює співчуття рідним і близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять Герою України. Вічна шана і слава.