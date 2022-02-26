У боях за Охтирку постраждали четверо українських військових

Українські військові вранці 26 лютого взяли під контроль Охтирку. Однак унаслідок боїв четверо наших захисників постраждали.

Відповідну інформацію надала радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова.

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В Охтирську районну лікарню привезли 4 військових з опіками. Двоє іноземних журналістів поранені,

– зазначила вона.

Збройні сили України взяли під повний контроль Охтирку вранці 26 лютого. Окрім цього, українські військовослужбовці зупинили до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу першої танкової та двадцятої загальновійськової армій перед населеним пунктом.