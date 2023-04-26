Людина з золотим серцем: у боях за Україну загинув грузинський доброволець

Війна, яку розв'язала Росія, щодня забирає життя найкращих людей, які стали на захист нашої держави. Днями на фронті загинув доброволець із Грузії Зураб Одішвілі.

Про втрату повідомив голова Об'єднаного кавказького легіону Ладо Гамасхурдіа. Обставини загибелі воїна поки невідомі.

До теми Постійно перебував у гарячих точках: у боях за Донеччину загинув радіоведучий Дмитро Сірик

Втрата для України та Грузії

Ладо Гамасхурдіа не уточнив обставин та дати загибелі Зураба Одішвілі, але відзначив, що його смерть – велика втрата для всього грузинського народу.

Мої співчуття рідним і всій Грузії. У нас вже немає сліз і наші серця стали каменем, ми щодня плачемо за нашими героями! Людина з золотим серцем!

– написав Гамасхурдіа.

Редакція 24 Каналу висловлює свої щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам загиблого Героя!

На Донеччині загинув Дмитро Сірик

За підрахунками журналістів, з початку повномасштабного вторгнення у боях за Україну загинули вже понад 40 грузинських добровольців. Крім того, ще щонайменше 7 громадян Грузії загинули під час АТО та ООС з 2014 по 2022 роки.

На Донеччині у боях з російськими окупантам загинув стрілець-снайпер механізованого батальйону ЗСУ Дмитро Сірик, який до вторгнення був радіоведучим програм філії Суспільне Донбас.

Захиснику було 36 років. Родом він з тимчасово окупованого Сєверодонецька Луганської області.

У березні 2022 року його мобілізували. Дмитро боронив Україну понад рік і постійно перебував у гарячих точках фронту, зокрема, на Донецькому напрямку.

Захисника поховають у Переяславі, що на Київщині. Саме туди рідні чоловіка переїхали з Прикарпаття, куди їх на початку вторгнення вивіз із рідного міста Дмитро.