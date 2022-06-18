У боях за Україну загинув пластун Артем Димид

У війні за свободу України загинув пластун і воїн зі Львова Артем Димид. Героя накрило ворожим мінометним вогнем на фронті.

Про його загибель 18 червня повідомила матір Іванка Димид. Вона зазначила, що це сталося під час боїв на Донеччині.

У цей день У Києві відбувся похорон активіста Романа Ратушного: фоторепортаж 24 каналу

Що відомо про Артема Димида

Його війна почалася ще у 2014 році, коли чоловік став до лав одного з добровольчих батальйонів України. На момент загибелі Артему було лише 27 років.



Воїн разом із журналістом Романом Вінтонівим (Майкл Щур) у 2014 році / Фото з фейсбуку Артема Димида

Він став пластуном ще в дитинстві. Та все життя був відданий ідеалам, які сповідують члени цієї організації.



Артем Димид у дитинстві / Фото з фейсбуку Юрія Юзича

Він міг спокійно жити в Європі, наприклад у Бельгії. Звичайним громадянином ЄС. Але він був Українцем, а його почуття справедливості вело його туди, де він був найбільше потрібним Батьківщині,

– написав його товариш Юрій Юзич.

Матір чоловіка Іванка є львівською іконописицею. А його батько Михайло релігійний діяч, науковець і пресвітер УГКЦ. Він теж є членом Пласту й належить до куреня "Орден Хрестоносців'ю Михайло Димид також відомий тим, що був першим ректором відновленої Львівської Богословської Академії, яка згодом стала Українським католицьким університетом.

Україна висловлює співчуття рідним

На це одразу відреагував нардеп Ярослав Юрчишин, який був знайомий із Артемом. "Мусимо помститися. Клята р*сня забирає найкращих. Імен цієї війни все більше і більше", – написав Юрчишин.

Написали слова скорботи й в Українському католицькому Університеті. "Цей біль неможливо зміряти... Велика втрата для родини, нашої спільноти, всієї України", – підкреслили в повідомленні УКУ. Там закликали єднатись у молитві за душу новопреставленого Артема.

Друг загиблого Павло Дідула написав те, що сказав воїну при останній зустрічі "Люблю тебе". Він поділився відео із загиблим на фронті Артемом. На цьому записі 2014 року пластун ділився роздумами про війну. Його можна переглянути за цим посиланням.

Нещодавно – загинув журналіст і воїн Олексій Чубашев: дивіться відео