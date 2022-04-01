У боях за Україну загинув військовий Сергій Клименков, який пройшов Іловайськ і Дебальцеве
Захищаючи Україну від ворога, загинув військовий Сергій Клименков. Чоловік пройшов пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, однак продовжував боронити рідну землю.
Про загибель українського захисника повідомили у 17-ій окремій танковій Криворізькій бригаді імені Костянтина Пестушка. Боєць служив у її лавах.
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Загинув військовий Сергій Клименков
У боях за Україну загинув військовослужбовець 17-ої окремої танкової бригади Сергій Клименков,
– зазначили у бригаді.
Пройшовши пекло боїв за Іловайськ та Дебальцеве, боєць продовжував захищати територіальну цілісність України. Він одержав три контузії та три поранення. За сміливість був нагороджений державною нагородою – орденом "За мужність" ІІІ ступеня.
Загинув Сергій Клименков зі зброєю в руках.Редакція 24 каналу висловлює щире співчуття рідним та близьким Сергія Клименкова. Світла пам'ять Герою!
Нагадаємо, напередодні стало відомо, що у боях під Черніговом загинув чоловік народної депутатки від партії "Голос" Ольги Стефанишиної. У бійця влучив ворожий снаряд.
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