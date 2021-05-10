Бояться COVID-19 з Непалу: Китай встановить розділову лінію на Евересті

Китай ухвалив рішення встановити на піку Евересту розділову лінію. Вона має вберегти країну від коронавірусу.
Джерело:AFP
Китай побоюється, що альпіністи з Непалу можуть спровокувати новий спалах COVID-19. Лише за останні тижні з табору на Евересті евакуювали приблизно 30 інфікованих альпіністів.
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Вершина розташована на кордоні Китаю та Непалу. Північний схил Евересту – територія Китаю.
Влада Тибету вже анонсувала "найсуворіші заходи зі запобігання епідемії".
Наразі пріоритетом є обмежити контакти між альпіністами на північних і південних схилах або на вершинах. Саме тому гіди встановлять розділову лінію. Деталей не повідомляють.
Що відбувається з COVID-19 у Непалі
- Непал межує з Індією, де наразі найскладніша епідеміологічна ситуація у світі. Окрім пандемії коронавірусу, індійці страждають від "чорного грибка".
- Криза в Індії спровокувала спалах коронавірусу у Непалі. Місцеві медики повідомили, що кількість заражених зросла приблизно у 30 разів.
- Якщо раніше за добу виявляли сотні нових інфікованих, то станом на травень 2021 року – тисячі.