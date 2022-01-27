Бояться ескалації: у Німеччині пояснили відмову постачати зброю Україні

Німецький уряд не планує поставляти озброєння Україні. Причиною цього називають побоювання, що це нібито може призвести до ескалації конфлікту з Росією.

Німеччина вирішила не постачати зброю. Про це заявила глава Міноборони Німеччини Крістін Ламбрехт на пресконференції.

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Ми вважаємо, що це правильне рішення, тому що боїмося, що це призведе до ескалації конфлікту,

– зазначила Ламбрехт.

Кажуть про інші способи

Чиновниця запевняє, що Німеччина хоче зробити свій внесок іншим чином. За словами Ламбрехт, необхідно продовжувати дипломатичні зусилля. Вона відзначила проведення першого за 2 роки засідання Ради Росія – НАТО, а також перемовин у нормандському форматі.

"Є багато способів для мирного розв’язання конфлікту, і на цьому ми маємо зосередитися", – каже міністерка.

Вона підтвердила, що Німеччина отримала запит про допомогу від України, зокрема, на захисні жилети.

Що цьому передувало

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сказала, що країна не планує постачати оборонне озброєння в Україну.

Глава Військово-морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах відзначився іншою скандальною заявою. Він запевняв, мовляв, тимчасово окупований Крим "ніколи не повернеться в Україну". Після цього він пішов у відставку.

Позицію Берліна різко критикують країни Заходу. Так у Міноборони Латвії назвали це "ганьбою".

Глава МЗС України Дмитро Кулеба наголосив, що такий крок "українці пам'ятатимуть десятиліттями".

26 січня у Німеччині повідомили про військову допомогу Україні, однак не таку, як очікували. Виділять 5 тисяч військових касок.

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