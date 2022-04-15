Бояться санкцій: Росія попросила Бразилію захистити її інтереси у МВФ і Світовому банку
Джерело:Reuters
Росія шукає способи обійти санкції, які Захід запровадив у відповідь на її повномасштабне вторгнення в Україну. Агресор просить порятунку в Бразилії.
Так, Москва звернулася до Бразилії з проханням про підтримку в Міжнародному валютному фонді, Світовому банку та G20. Про це мовиться у листі, який міністр фінансів Росії Антон Сілуанов написав очільнику бразильського мінекономіки Пауло Гедесу.
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За лаштунками триває робота у МВФ та Світовому банку з обмеження або навіть виключення Росії з процесу прийняття рішень,
– зазначив Сілуанов.
Він визнав, що через санкції Заходу в Росії – "непростий період економічних і фінансових потрясінь".
Половина резервів Росії заморожена
Російський міністр скаржився, що майже половина міжнародних резервів країни заморожена, а зовнішньоторговельні операції блокуються, зокрема з партнерами із ринкової економіки.
За його словами, США та їхні союзники проводять політику ізоляції Росії від міжнародної спільноти.
Секретар мінекономіки Бразилії з міжнародних економічних питань Ерівалдо Гомес, заявив, що "Бразилія хотіла б, аби Росія залишалася учасником дискусій у багатосторонніх організаціях".Зверніть увагу! Президентом Бразилії є Жаїр Болсонару, який притримується вкрай правих поглядів. Цікаво, що він відвідував Москву лише за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, а також не засудив дії агресора й зберігає нейтралітет.
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