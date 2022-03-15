Боєприпас влучив у 10-поверховий будинок в Києві: виникла пожежа – фото і відео з місця

15 березня 2022 , 07:25
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Джерело:

ДСНС України

15 березня у Києві боєприпас влучив у багатоповерховий будинок. Що наразі відомо – читайте далі.

Як наслідок у будинку виникла пожежа. 

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У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку 

Боєприпас потрапив у столичний десятиповерховий житловий будинок. Це призвело до виникнення загоряння з 1 по 5 поверхи. На щастя, пожежу вдалося локалізувати о 06:46, вже о 06:51 вогонь було ліквідовано. 

Українські рятувальники врятували 1 особу. Цю людину забрали до лікарні. У ДСНС повідомили, що на місці працювали 10 людей з особового складу та 2 одиниці техніки їхнього відомства у Києві.

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

У Києві боєприпас потрапив у багатоповерхівку / Фото ДСНС

Боєприпас потрапив у столичну багатоповерхівку: дивитися відео 

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Автор: Віта Свірневська