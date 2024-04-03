Нам потрібно більше грошей на снаряди для України, – очільник МЗС Чехії

Для нашої держави надзвичайно важливо отримати снаряди для боротьби з ворогом. Так, у Чехії просять союзників передати більше коштів на закупівлю боєприпасів для України.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський закликав союзників передати більше грошей на закупівлю снарядів для України. Про це він заявив в ході коментування просування чеської ініціативи, передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Потрібно більше грошей на снаряди для України

Ян Ліпавський каже, що союзники мають посилити свою допомогу для України, якщо хочуть, аби та мала змогу захистити себе від російської агресії. Зокрема, це стосується закупівлі снарядів.

Зазначимо, Чехія ініціювала закупівлю снарядів для української армії за межами ЄС.

Нам потрібно більше грошей на ці снаряди. Нам потрібно більше снарядів для України, тому що Росія все ще здатна виробляти набагато більше, набагато більше, ніж Україна може мати на фронті,

– сказав Ліпавський.

Він нагадав, що близько 20 країн вже пообіцяли надати гроші на закупівлю боєприпасів. Міністр зазначив, що 300 тисяч снарядів вже профінансовано, але дані постійно оновлюються.

Також Чехія веде переговори про закупівлю ще півмільйона.

Коротко про ініціативу Чехії