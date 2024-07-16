Міноборони повернуло до війська боєприпаси, які раніше хотіли утилізувати

Міноборони повернуло українським військовим боєприпаси, які у 2014 році передали підприємствам для утилізації як "надлишкові". Адже це було до нападу Росії на Україну.

Днями Володимир Зеленський говорив, що в Україні стоїть 14 неукомплектованих бригад. У міністерстві пояснили, що ця зброя знову потрібна, бо зростає потреба у військових ресурсах.

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Що відомо про передачу ЗСУ зброї, яку мали утилізувати

З початком широкомасштабного вторгнення Росії потреба у боєприпасах значно зросла, що вимагало оперативних рішень щодо їх повернення та використання. Завдяки зусиллям фахівців Управління відчуження та утилізації надлишкового військового майна повернуті боєприпаси, після ретельної перевірки якості, вже застосовуються на полі бою проти російських окупантів,

– заявили у Міноборони.

Там пояснили, що Збройним Силам України змогли повернути:

артилерійські постріли;

боєприпаси до стрілецької зброї;

комплектуючі елементи;

підривники та іншу зброю.

Заступник міністра оборони Юрій Джигир заявив, що Міноборони:

регулярно моніторить, оцінює запаси,

активно співпрацює з підприємствами оборонно-промислового комплексу, щоб забезпечити безперебійне постачання зброї, військової техніки та інших необхідних засобів для ЗСУ.

Шукаємо внутрішні резерви для забезпечення українських воїнів боєприпасами. Розуміємо, що сьогодні кожен постріл, ракета, набій – життєво необхідні на полі бою. Замість утилізації боєприпасів, "утилізовуємо" ними ворога,

– заявив заступник міністра.

Президент України на пресконференції розповідав, що Київ протягом місяця виготовляє потужну кількість САУ "Богдана".

"Із заводів в Європі, я б сказав би, найбільша кількість артилерійських систем на місяць виробляється нашим підприємством. Що стосується, окрім дронів, так, ми займаємось іншими системами, які дадуть можливість нам бути більш далекобійними", – запевнив Володимир Зеленський.

Він пояснив, що розробки є. Детальніше про це читайте за посиланням.