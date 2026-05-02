В перші дні повномасштабного вторгнення ворог кинув великі сили на захоплення Харкова. Однак завдяки підготовці та злагодженості роботи українських сил вдалося зупинити просування ворога та відкинути його.

Про це 24 Каналу розповів один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев, згадавши, як у перші дні війни намагався діяти ворог у Харкові. Він зазначив, які формувався його спецпідрозділ.

До теми Перша битва на Харківщині: як медик KRAKEN рятував поранених побратимів

Коли почався формуватися спецпідрозділ?

Немічев пригадав, що з 18 років з 2014 року був добровольцем в батальйоні, а згодом полку "Азов". З 2014 по 2016 роки мав великий досвід як бойових операцій, так і їхнього планування. Тому отриманий досвід він та його побратими передавали цивільним, коли Росія почала накопичувати сили на українському кордоні біля Харківської області.

Тоді ми зрозуміли, що потрібно готуватися. Нам буде потрібна підготувати людей – знадобиться це чи ні, але все одне це потрібно було робити,

– підкреслив заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN.

У 2021 році почалися проводитися щосуботи та щонеділі вишколи, на які приходили багато різних людей – жінки-викладачі, працівники супермаркетів, жителі Харкова.

За пів року через наші вишколи пройшло 5 тисяч людей. І з кожною людиною ми проговорювали, де буде збір людей, де буде організована логістика, як буде здійснений зв'язок, якщо там починається війна. І завдяки здійсненій роботі о шостій ранку 24 лютого прийшло 600 людей. А у другій половині того ж дня ми їх озброїли і вони вже стояли на позиціях окружної дороги, – пригадав він.

Було потрібно, за словами Немічева, не просто зібрати і мобілізувати людей, але й побудувати ієрархію, забезпечити логістику – підвезення їжі, теплих речей. І це було зроблено за 5 – 6 годин 24 лютого просто з нуля.

До слова. Кирило Буданов у 2023 році згадував, що створення спеціального підрозділу ГУР KRAKEN розпочалося за 1,5 тижня до повномасштабного вторгнення Росії. Тоді, за його словами, 2 офіцери були відправлені в Харків зі зброєю, боєприпасами для формування умовного підпілля. Буданов зазначив, що складу KRAKEN тоді входили "ті, кого називають фанатами, хуліганами, багато було з "Азова" ветеранів, були просто цивільні хлопці та дівчата".

Росіяни 27 лютого прорвалися у Харків, але вони були впевнені, що захищати місто немає кому. Але вони не сподівалися, що зберуться добровольці, які будуть озброєні. І харків'яни без бойового досвіду, як зауважив заступник командира полку, будуть ганятися за російськими спецпризначенцями і ліквідовувати їх.

"Коли ми взяли полонених, вони розповідали, що російське командування їм доводило, що головне заїхати в місто, яке буде пустим. Росіяни планували захопити 5 обʼєктів у місті – поліцію, СБУ, міську раду, радіо та телевежу, і після цього Харків був окупований зсередини. Однак завдяки добровольцям, здійсненій роботі місто вдалося втримати. І я дуже гордий, що приклав до цього багато зусиль", – зазначив Немічев.

Які ще досягнення підрозділу?

Пізніше, у вересні 2022-го почався великий контрнаступ, який був успішним. Підрозділ KRAKEN, як відзначив він, був в авангарді цієї операції. Тоді вдалося зробити нереальне за всіма статутам цієї війни. І за всіма цими операціями стояла велика праця військових підрозділу.

Варто знати. Підрозділ активних дій KRAKEN як окремий розвідувально-диверсійний підрозділ ГУР було створено на початку повномасштабного вторгнення. Його засновниками були Костянтин Немічев та Сергій Величко. До його складу увійшли, зокрема ветеран полку "Азов" та добровольці. Спецпідрозділ брав учать в обороні Харкова та у боях на інших гарячих напрямках. У 2025 році було створено Третій армійський корпус на основі Третьої окремої штурмової бригади. Частина ГУР МО KRAKEN разом з командирами Чілі і Костянтином Немічевим долучилися до Третього армійського корпусу та очолюють полк безпілотних систем Третього армійського корпусу.

"Потім ми багато працювали на Донбасі, на Запоріжжі. А також зупинили другий наступ на Харків у 2024 році. Це вдалося зробити, тому що ми проводили розвідку, бачили на накопичення сил ворога і створили медійний розголос, зверталися до влади щодо необхідності будувати фортифікації. Хоча це потрібно було робити раніше", – сказав Костянтин Немічев.

Проте, він резюмував, завдяки тому, що була вчасна реакція, ворога вдалося знову.

Яка ситуація у Харківській області?

За даними Інституту вивчення війни росіяни на Харківському напрямку намагаються просунутися ближче до кордону, щоб створити загрозу для Харкова. Однак наразі зафіксовані тільки окремі спроби проникнення малими групами, зокрема поблизу Вовчанська.

Раніше на Харківщині український підрозділ безпілотних систем Державної прикордонної служби України "Стрікс" уразив пункт запуску російських безпілотників "Молнія". Крім того, вони вдарили по укриттю противника та по його складу боєкомплекту.

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов зазначив, що росіяни посилили тиск на Куп'янському напрямку, де намагаються рухатися через Голубівку. Ворог, за його словами, намагається "туди влізти по трубах". Однак українські сили не залишають ворогу можливості здійснити свої плани.