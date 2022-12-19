За відмову воювати – "обнулення": полонений вагнерівець розповів правду про вербування і страти

Пригожин продовжує набирати в ПВК "Вагнера" зеків. Один із них потрапив до українського полону, де й розповів усе, про що ми здогадувалися, але не знали на 100%.

Як розповідають джерела 24 каналу, боєць "Вагнера" з Саратовської колонії. Йому дивом вдалося не поповнити статистику втрат ворога. І завдяки йому ми дізналися цікаві деталі про вербування та ставлення до зеків.

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Пригожин дійсно особисто вербує

Відео, які раніше викладали у мережу, демонструють, що Пригожин самостійно гастролює по в'язницях. Не стала винятком і Саратівська колонія, де відбував покарання майбутній полонений "вагнерівець". Зауважимо, що розташована вона неподалік аеродрому Енгельс.

Отже, Пригожин спільно з чотирма своїми посіпаками заїхав до колонії. Усі вони займалися вербуванням до ПВК "Вагнера". Головна обіцянка, яку отримали зеки, і яку дійсно виконали, – вони вийшли на волю. Правда, умовно, адже з ув'язнення потрапили буквально у рабство. Боєць розповів, що загалом їх було 176 ув'язнених.

Спочатку їх з аеродрому Енгельс перекинули до Ростова. Там бійці аж упродовж цілого тижня проходили підготовку. Після цього зекам-найманцям видали зброю та відправили на Донбас. Розмістили їх в одному з окупованих росіянами сіл.

За відмову – на "обнулення"

Полонений став частиною евакуаційної групи. Тобто він мав займатися вивезенням з поля бою "двохсотих" і "трьохсотих". У його групі було 9 солдатів. Правда, після бою п'ятьох поранили, двох убили. Тож залишилися цілими та неушкодженими лише двоє, зокрема він сам.

Повертатися на лінію зіткнення після побаченого "вагнерівець" не заходів. Як каже він сам, "не хотів гинути за **й собачий". Панькатися з ним ніхто не збирався. За відмову воювати його відправили на "обнулення". Мовиться про страту. Зауважимо, що це черговий доказ того, що у "Вагнера" дуже швидко розбираються з тими, хто не виконує завдання.

"Обнулених" вивезли до лісу та розстріляли з кулемета. Дивом і цього разу зеку-найманцю вдалося вижити. Він дійшов до українських позицій, де й потрапив до полону. Правда, він виявився для нього значно кращим місцем, ніж лави "Вагнера", де до нього та інших ставилися "по-скотськи".

Що обіцяють завербованим

Цікаво, що обіцянки для "вагнерівців" мають певне відтермінування. Кошти та скасування судимостей вони отримають лише через пів року. Це геніальний хід, адже мало хто з найманців може протриматися пів року. А нема того, кому дав обіцянку, то можна її і не виконувати.

Полонений зауважив також, що керівництво "Вагнера" розповіло про цілу мережу, розкидану по всій країні. "Контори" є як у тому ж таки Саратові, так і в Оренбурзі, де проживає сестра найманця.

А в цьому матеріалі ми розповідали про "вагнерівців"-камікадзе. Найманці обмовилися про їхню підготовку до польотів. І тепер стає відомо, що бойове завдання на літаках вони мусять виконати за будь-яку ціну.