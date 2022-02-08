Боєздатність ЗСУ тільки збільшує кількість жертв з боку Росії, – Фейгін

Чим довше затягується повномасштабне вторгнення в Україну, тим більше в держави-агресорки виникає аргументів проти неї. У тому числі й суто військових.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, поки Росія затягує з війною – Україна нарощує свій військовий потенціал, отримує все більше допомоги з різних сторін.

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Обороноздатність України

Як підкреслив правозахисник, якщо Росія буде зволікатиме далі, то за цей час США, до прикладу, можуть доставити в Україну навіть систему Patriot. Він наголосив, що ніхто не знає, наскільки найближчим часом може зміцнитися наша обороноздатність.

"Україна нібито заявила, що чекає від США допомоги саме в такому вигляді. Якщо Штати підуть на це й доставлять таку зброю, то що тоді?", – зауважив він.



Солдати тренуються із системою оборони Patriot / Фото U.S. Department of Defense

Час працює на Україну

Фейгін також нагадав тези, які висловила американська сторона ще на початку воєнної операції Москви. У них мовиться про те, що у будь-якому випадку кількість жертв сягне 85 тисяч.

Краща боєздатність української армії тільки збільшує кількість жертв з боку Росії. Тобто час працює на Україну й проти Путіна. Марк Фейгін Російський правозахисник

Водночас правозахисник зазначив, що, можливо, саме нестача часу на обдумування ходів диктує Володимиру Путіну, як себе поводити, ставлячи перед вибором Захід. Втім, якщо останній не клюне, то президент Росії програє.

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Система Patriot: коротко