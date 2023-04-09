Бої у місті – завжди найскладніші, – Череватий сказав, який моральний стан росіян у Бахмуті
Бахмут залишається найгарячішою точкою фронту. Там тривають вуличні бої, які є найскладнішими у війні, проте вони лишають негативний відбиток і на окупантах.
Про це 24 Каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Раніше повідомлялось про те, що росіяни почали потроху визнавати свої шалені втрати на цій війні.
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Вуличні бої – найскладніші
Череватий зазначив, що в Бахмуті йдуть вуличні бої. Це нині найгарячіша точка України. Ситуація доволі складна, але контрольована. ЗСУ намагаються вибити ворога з тих позицій, які він зайняв. Росіяни ж не полишають спроб будь-що взяти "фортецю".
Наші підрозділи стримують ворога, наносячи йому при цьому максимальну шкоду. Кожен знає свій маневр. Усі підрозділи під постійним контролем командування угруповання, на постійному зв'язку, знають, що їм робити і як,
– зауважив речник Східного угруповання військ ЗСУ.
Череватий сказав, який моральний стан росіян у Бахмуті: дивіться відео
Моральний стан ворога
Така ситуація дуже сильно впливає на моральний стан окупантів. Якби вони знали, за що борються, то це б допомогло їхньому моральному стану. Однак, на відміну від ЗСУ, їхнє ж командування до них ставиться абсолютно жахливо, зокрема, на Бахмутському напрямку "вагнерівців" постійно кидають у "м'ясорубку", не рахуючи втрати.
"Якщо ми візьмемо Лимано-Куп'янський напрямок, де діє тільки регулярне військо, яке значною мірою доукомплектоване з мобілізованих, то вони там значно обережніші й намагаються дотримуватись бодай елементарних правил", – наголосив Череватий.
Утім мотиваційний пакет і мобілізованих невисокий. Очевидно, що їхні замполіти розповідали про те, що "рускіє нє праігривают", що у них "втарая армія міра", та коли ці воїни зустрічаються з нашими підрозділами, одразу розуміють, хто є хто.
Ситуація в Бахмуті: останні новини
- "Вовки да Вінчі" потужно атакували ворога під Бахмутом. У мережі з'явилось відео, як наша артилерія передала "полум'яний привіт" ПВК "Вагнеру".
- Наші війська контролюють у Бахмуті щонайменше 40% міста. Ворог зосереджений на тому, аби взяти населений пункт повністю, тому й зібрав тут найбільші сили.
- Українські прикордонники потрапили в оточення в одному з будинків Бахмута. Утім їм удалось вийти з нього через дах.