Дрони можуть залітати в позашляховик: як ЗСУ контролюють логістику окупантів біля Бахмута

ЗСУ продовжують активно атакувати на Східному напрямку. Нещодавнє звільнення Андріївки та Кліщіївки, у яких розташовані панівні висоти, відкрило можливості для Сил оборони просуватися в напрямку міста Бахмут.

Ворог не збирається відступати, продовжує атаки, однак українські воїни віртуозно знищують будь-які їхні наміри. Про це 24 Каналу розповів начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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Ситуація на Бахмутському напрямку

Крім панування на висотах, тепер неподалік Бахмута для ЗСУ відкрився тактичний плацдарм, який впливає на подальші перспективи наступу та звільнення територій.

Також в противника з'явилися логістичні проблеми, оскільки українська артилерія тепер може діставати в глибину їхніх скупчень, до траси Бахмут – Горлівка, яка розташована за 3 кілометрів від українських позицій.

Наразі ця територія під щільним вогнем українських мінометів, які досягають 7 кілометрів і артилерії, деякі зразки західної можуть бити до 70 кілометрів. Крім того, активно працюють FPV дрони.

Наші дрони настільки віртуозні, що можуть залетіти навіть в салон позашляховика,

— додав Євлаш.

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Логістика ворога

Попри ускладнену логістику, у ворога ще залишилися шляхи постачання військ. Однак вогневий контроль і розуміння, що поряд на дорозі може прилетіти український снаряд – сильно впливає на переміщення та морально-психологічний стан росіян.

Після втрати своїх позицій окупанти намагаються їх повернути в Кліщіївці та Андріївці. Ворог активно працює, не шкодує артилерію, кидає всі можливі сили.

Для росіян це дуже важливо, оскільки ці висоти є своєрідними ключами до Бахмута.

Бійці повідомляють, що противник огризається і стоїть до останнього на своїх позиціях, імовірно, там розташовані загороджувальні чи каральні загони, які під час відступу окупаційної армії чинять над військами самосуд.

Фактично у росіян не лишається вибору – загинути на лінії фронту чи від рук своїх же наглядачів. Однак є й інший варіант – здатися в полон, підкреслив Євлаш.

Хто воює біля Бахмута

На Бахмутський напрямок ворог стягнув дуже багато живої сили – мовиться про новомобілізованих, професійні війська, бойовий армійський резерв загін "Барс 13" та "Шторм Z".

Під час боїв за Кліщіївку були присутні навіть підрозділи головного розвідувального управління Росії, так званий "спецназ". Окрім того, постійно використовуються різні приватні військові кампанії на кшталт "Факела", "Еспаньйоли", "Вовків", "Рисів" тощо.

Присутні і Тік-ток війська – поблизу стоїть армія "Ахмат". Росіяни загалом намагаються робити зведені загони із підрозділів, які були раніше частково розбиті Силами оборони України і продовжують використовувати їх для штурму, однак марно.

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