Що відбувається біля Бахмута: унікальне відео штурму позицій ворога бійцями 3-ї ОШБ

Українські військові роблять неймовірні речі на Бахмутському напрямку: штурмують позиції ворога, знищують загарбників та просуваються вперед. З'явилось унікальне відео роботи наших бійців під час захоплення однієї з позицій росіян.

Фрагмент бойових дій українського підрозділу зафіксувала камера, встановлена на амуніції одного із воїнів.

Дивіться також Не втратили жодної позиції за тиждень і просунулись вперед, – Маляр про ситуацію в Бахмуті

Унікальне відео зі штурму під Бахмутом із гоу-про бійця 1 штурмового батальйону 3 ОШБр. В один момент поряд падає ворожа граната, у нас легкий 300. Але попри це, штурмові дії не зупиняються. І наступна граната – від нас, потрапляє чітко у бліндаж росіян,

– зазначили військові у підписі до відео.

Штурм позицій ворога поблизу Бахмута бійцями 3-ї ОШБ: відео

Важливо! Після ставки 12 травня президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ надзусиллями зупинили ворога та відкинули з позицій на деяких напрямках.

Напередодні командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що окупанти на окремих ділянках Бахмутського напрямку відступили на 2 кілометри.

Окопи у Бахмуті

В Оперативному командуванні Північ опублікували фото окопів на Бахмутському напрямку, аби нагадати якими зусиллями і в яких умовах українські військові боронять нашу країну від росіян.

Окопи українських бійців на Бахмутському напрямку / Фото ОК "Північ"

До слова, раніше ватажок терористів ПВК "Вагнер" Пригожин поскаржився, що зі своїх позицій під Бахмутом втекли бійці 72-ї бригади Міноборони Росії. Однак, у 3-тій ОШБ згодом показали відео із полоненими росіянами, тож очевидно, під час штурму розбіглись таки не усі.

Радимо прочитати Як ЗСУ вперше за довгий час вдалось досягти успіхів у Бахмуті: аналіз NYT